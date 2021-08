민주당 "국민의힘, 부동산 투기 의혹 '강력한 조치' 약속 지켜라"

[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당이 국민권익위원회의 부동산 전수조사 결과를 두고, 국민의힘에 "강력한 조치를 하겠다고 한 대국민 약속을 지켜야 한다"는 입장을 밝혔다.

고용진 민주당 수석대변인 23일 서면브리핑을 통해 "국민의힘 의원들의 위법 행위는 부동산 명의신탁 의혹 1건, 편법증여 등 세금탈루 의혹 2건, 토지보상법·건축법·공공주택특별법 등 위반 의혹 4건, 농지법 위반 의혹이 6건으로 총 13건"이라며 "이제 국민의힘의 결단이 남았다. 소속 의원의 부동산 투기 의혹에 대해 국민이 납득할만한 수준의 엄정한 조치를 내놓기 바란다"고 했다.

이어 "이준석 대표는 여러 차례 소속 의원의 투기 의혹에 대해 더불어민주당보다 강력한 조치를 하겠다고 공언해왔다. ‘무관용 원칙’을 내세웠던 만큼 국민의힘의 처분 결정에 국민의 시선이 집중될 수밖에 없다"고 짚었다.

그러면서 "국민의힘이 이번만큼은 민심을 역행해 적당히 눈치 보며 빠져나갈 길을 모색하지 않길 바란다. 국민의힘은 국회의원 부동산 조사를 회피하기 위해 이미 수차례나 조사를 회피하거나 동의서 제출을 미루면서 시간벌기 꼼수를 했던 전적이 있다"면서 "그런 점에서 국민의힘의 공언(公言)이 실언(失言)이나 허언(虛言)이 되지 않아야 할 것이다. 약속을 지키는 제1야당의 모습을 보여주시기를 기대하겠다"고 했다.

