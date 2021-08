민주노총, 오는 10월 총파업 강행키로

코로나19 확산 우려 커져

[아시아경제 공병선 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 오는 10월 총파업을 강행키로 했다.

23일 민주노총은 73차 임시 대의원대회를 열어 10월 총파업 투쟁 안건을 의결했다고 밝혔다. 대의원대회는 조합원 500명당 1명꼴로 선출된 대의원으로 구성된 기구로 중요 안건을 의결한다. 이번 대의원대회는 코로나19 방역을 위해 전국 산하·가맹 조직 회의실 58곳을 온라인으로 연결하는 방식으로 진행됐으며 재적 대의원 1708명 중 1107명이 참석했다.

총파업 투쟁 안건은 표결 없이 만장일치로 가결됐다. 민주노총은 오는 10월20일 110만명의 전 조합원이 참여하는 대규모 총파업을 계획하고 있다.

민주노총 총파업의 핵심 요구 사항은 ▲재난 시기 해고 금지와 고용 위기 기간 산업 국유화 ▲재난생계소득 지급 ▲비정규직 철폐 ▲노동법 전면 개정 ▲주택·교육·의료·돌봄 무상 지원 등이다.

민주노총은 조합원을 최대한 결집해 세를 과시할 것으로 관측된다. 이를 통해 내년 대선까지 영향을 미친다는 게 민주노총의 목표다. 다만 총파업이 대규모로 진행될 경우 코로나19 확산 우려도 커질 것으로 보인다. 민주노총은 코로나19 확산 상황에 따라 집회를 하지 않을 수 있다고 가능성을 열어놨다.

양경수 민주노총 위원장은 대회사에서 "전국노동자대회를 코로나19 4차대유행의 진원지로 호도하고 매도했다"며 "(집회에서 감염이 발생하지 않았다는) 진실이 밝혀진 지금도 방역 실패를 가려줄 방패막이로 민주노총을 탄압하고 있다"고 비판했다.

