유승민 캠프 "'비대위說', 윤석열 책임 있어…당권 노리는지 해명해야"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자인 유승민 전 의원 측은 이준석 대표 흔들기 논란과 관련해 윤석열 전 검찰총장이 직접 해명할 것을 요구했다.

22일 유 전 의원 측 권성주 대변인은 논평을 통해 "윤석열 캠프의 당 대표 흔들기가 계속되고 있다"며 "윤석열 후보의 목표는 정권 교체 아닌 당권 교체인가"라고 되물었다.

앞서 국민의힘 대권주자인 윤 전 총장 캠프의 민영삼 국민통합특보는 사회관계망서비스(SNS)에 "정권 교체 대업 완수를 위해 이 대표는 대표 사퇴 후 유승민 캠프로 가서 본인 맘대로 하고 싶은 말 다 하든지, 대표직 유지하며 대선 때까지 묵언수행 하든지 둘 중 하나를 선택해야 한다고 판단된다"는 글을 남겼다. 이후 해당 발언이 논란이 되자 민 특보는 해당 글을 삭제한 뒤, 특보직에서 물러났다.

이와 관련 권 대변인은 "민 특보 망발의 책임은 애초에 입당 때부터 당 대표를 무시한 후보의 안하무인 자세, 그리고 당대표 ‘탄핵’ 운운한 신지호 총괄부실장을 징계하지 않은 후보 자신에게 있다"며 윤 전 총장을 직접 겨눴다.

이어 "국민과 당원을 경악하게 한 윤석열 캠프의 ‘비대위 추진설’ 또한 그 배경과 책임은 후보 자신에게 있다"며 "정권 교체를 외치면서 속으로는 당권 교체에만 군침 흘리고 있는 건 아닌지, 윤석열 후보가 직접 해명하기 바란다"고 밝혔다.

