[아시아경제(수원)=이영규 기자] 음식 칼럼니스트인 황교익씨가 20일 경기관광공사 후보직을 사퇴했다. 지난 13일 첫 후보자 내정 소식이 알려진 뒤 8일만이다.

황 씨는 이날 페이스북을 통해 "경기관광공사 사장 후보자 자리를 내놓겠다"면서 "소모적 논쟁을 하며 공사 사장으로 근무를 한다는 것은 무리"라고 사퇴의 변을 밝혔다.

그는 "경기관광공사 사장이 되면 하고 싶은 일이 있었다. 신나게 일할 생각이었다"면서 "그러나 도저히 그럴 수 없는 환경이 만들어졌다. 중앙의 정치인들이 만든 소란 때문"이라고 덧붙였다.

이어 "이미 경기관광공사 직원들이 많은 피해를 입고 있는 듯하다"면서 "폐를 끼치고 싶지 않다"고 미안함도 전했다.

