서울시농수산식품공사 ‘맞춤형 자원 연계’ 통한 재능 기부 교육 진행

공사 후원 사회복지시설 간 네트워크와 보유 자원 맞춤형 연계 통해 취약계층 아동의 사회성 향상 위한 재능 기부 교육 진행

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)와 서울꽃동네(원장 이해숙), 송파구 내 지역아동센터 2곳(송파희망세상, 누리미 지역아동센터)은 각 기관이 보유한 자원을 연계, 지역사회 아동·청소년의 인성과 창의성 향상을 도울 수 있는 재능 기부 교육을 19일 온라인 비대면 방식으로 진행했다.

지역아동센터는 아이들의 다양한 교육 수요를 파악, ‘자원봉사와 생활’이라는 인성 교육 프로그램을 제안, 공사는 이를 오랜 자원봉사 경험(1000회 이상 강의 경험)이 있는 서울꽃동네 이해숙 원장 재능 기부와 연계해 청소년의 인성 성장을 위한 교육 (온라인 강의)을 진행했다.

아울러 수도권 코로나19 4단계 상황을 고려하여 비대면 온라인 교육이 이뤄질 수 있도록 보유 시설과 전산 장비도 지원했다.

이번 지역사회 아동·청소년 대상 공헌 활동은 공사와 외부 협력기관 간 관련 정보를 공유, 취약계층 아동들이 실제로 원하는 것을 파악, 각 기관이 보유한 인적·물적 자원을 활용·연계, 지역 공헌 활동을 진행했다 점에서 의미가 크다고 할 수 있다.

김종근 경영본부장은 “공사는 앞으로도 협력기관과 다양한 사회공헌 네트워크를 구축하고 연대 협력 사업을 추진할 계획"이라고밝혔다.

강성구 누리미 지역아동센터장도 “아이들이 원하는 교육 수요에 맞춰 실질적인 도움을 줄 수 있는 교육을 실시해 보다 보람을 느끼고, 앞으로도 이러한 연계 활동이 꾸준하게 이뤄지기를 희망한다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr