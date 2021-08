국내 제약바이오 기업, 美 바이오 클러스터 진출 속도

대웅제약·한미약품 등 7개사 입주 완료

[아시아경제 김지희 기자] 한국제약바이오협회는 미국 바이오 혁신 생태계로 꼽히는 보스턴 캠브리지이노베이션센터(CIC)에 국내 제약바이오 기업 및 기관 7곳이 입주를 마쳤다고 19일 밝혔다.

2019년 GC녹십자와 유한양행을 시작으로 최근 한국보건산업진흥원, 인공지능 신약개발 전문기업 팜캐드, 디지털치료제 개발기업 웰트, 대웅제약, 한미약품이 입주를 완료했다. 하반기에도 여러 제약바이오 기업들이 CIC 입주를 검토하고 있다.

전 세계 1000여개 제약바이오 기업이 입주한 보스턴 바이오클러스터는 7만4000개 이상의 일자리와 약 2조 달러 이상의 경제적 효과를 내는 세계 최대 바이오 산업단지다. 이곳에 진출한 국내 제약바이오 기업들은 ▲연구개발 협력 ▲현지 네트워크 확장 ▲진행중인 프로젝트 가속화 ▲사업개발 전략 수립 ▲유망 기술을 보유한 바이오텍·스타트업 발굴 및 투자 등에 나설 계획이다.

앞서 협회는 글로벌 오픈이노베이션 생태계 거점 확보를 위해 지난해 3월 국내 기업의 CIC 진출사업에 착수했다. 이를 위해 특허·법률, 사업개발, 투자, 임상, 인허가, 네트워킹 등 분야별 미 현지 전문가 자문단을 운영해 온라인 컨설팅을 진행했다. 현지 기업 및 기관과의 온라인 네트워킹도 실시했다.

협회는 "한국보건산업진흥원이 보스턴에 미국지사를 개소함에 따라 이를 기점으로 보스턴 총영사관, 미국대사관 등 현지 공관과도 협업해 국내 기업들의 미국 진출이 더욱 탄력을 받을 것"이라며 "기업들의 CIC 입주가 속도를 내고 있는 만큼 CIC 네트워크를 활용해 현지 투자, 스타트업, 제약바이오 회사들과 우리 기업과의 네트워킹을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.

