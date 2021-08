"사생활 중대한 침해"…전세계 인권단체, 애플 감시시스템 폐기 요구

애플, 아동 성착취물 포착 위해 아이클라우드 모니터링 시스템 개발

비영리기구 "백도어 만들어질수도…정부, 콘텐츠 검열에 악용 가능성" 반발

[아시아경제 김수환 기자] 전세계 90여개가 넘는 비영리기구가 애플이 아동착취 음란물(CSAM) 근절을 위해 아이클라우드(iCloud)에 시험 도입한 자동 탐지시스템이 감시 등에 악용될 수 있다며 해당 시스템의 도입 철회를 요구했다.

19일 주요 외신에 따르면 90여개가 넘는 정책 및 인권 단체들이 이날 애플에 CSAM 모니터링 시스템 도입을 즉각 폐기할 것을 요구하는 성명을 발표했다.

이들 단체는 성명에서 "애플이 도입하고자 하는 시스템은 표현의 자유를 억압하고 사생활을 침해하며 전세계 수많은 사람들의 안전이 위협받을 것"이라고 전했다.

성명은 이어 "애플의 모니터링 시스템을 악용해 백도어가 만들어질 수도 있다"며 "각국 정부는 이를 이용해 성착취물 포착이 아닌 다른 목적으로 콘텐츠를 검열할 가능성이 있다"라고 덧붙였다.

해당 성명 작성에 참여한 미국의 비영리기구 '민주주의와 기술 센터(CDT)' 관계자는 "애플이 모니터링 시스템을 도입한다는 방침에 매우 실망스럽다"며 "그동안 애플은 사생활 보호에 앞장서왔던 기업이었다"고 말했다.

앞서 애플은 지난 5일 아이클라우드에 업로드되는 콘텐츠 중 아동을 성적으로 착취한 음란물 사진을 포착해 비영리 민간단체 아동실종학대방지센터(NCMEC)에 통보하는 자동 탐지시스템을 개발했다고 밝혔다.

이 탐지시스템은 '뉴럴해시'(NeuralHash)로 불리는 뉴럴매칭 기능을 사용해 아이폰에 저장된 이미지가 NCMEC에 저장된 기존 아동착취 음란사진 고유의 디지털 지문(Hash)과 일치하는지 평가해 NCMEC에 통보한다.

애플은 이 시스템을 시험 도입했으며 연내 아이폰 운영체제(iOS 15) 업데이트를 통해 배포할 예정이라고 발표했다.

애플의 이같은 발표 이후 세계 각국 인권 단체에서 개인정보 침해 우려를 제기하자 회사는 "이 시스템을 감시에 사용하라는 정부 요구가 있다면 거부할 것"이라며 진화에 나서기도 했다.

애플은 또 "아이클라우드에 저장된 아동착취 음란물 탐색에만 제한적으로 사용된다며 어떤 정부도 CSAM 외의 다른 콘텐츠를 탐지 대상에 추가하도록 강제할 수 없다"고 해명했다.

이번 성명 발표에는 브라질과 인도의 인권 단체들도 참여한 것으로 전해졌다. 앞서 브라질 수사 당국은 범죄 수사를 이유로 페이스북의 모바일 메신저 애플리케이션(앱)인 왓츠앱에 특정 개인의 메시지를 공개할 것을 요구했지만 페이스북이 이를 거절한 바 있다. 아울러 인도에서는 메신저 어플의 대화 내용을 추적 가능케 하는 법안이 최근 통과되기도 했다.

이밖에도 멕시코, 독일, 아르헨티나, 가나, 탄자니아의 인권 단체들도 성명 발표에 동참했다.

이번 성명에 참여했던 브라질의 한 인권 단체 관계자는 "우리가 가장 우려하는 부분은 애플의 모니터링 시스템이 다른 회사와 다른 목적을 위해 쓰여질 수도 있다는 점"이라며 "이는 보안의 중대한 침해를 의미하는 것"이라고 말했다.

