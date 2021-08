대한항공, 신입 조종사 채용…코로나19 이후 처음

포스트코로나 대비 1년 8개월만

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 28,550 전일대비 650 등락률 -2.23% 거래량 1,240,574 전일가 29,200 2021.08.19 13:52 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]대한항공, 2분기 실적 호조에도 여전한 불확실성대한항공, 2분기 영업익 1970억원…화물사업 역대 최대 실적대한항공, 2분기 영업익 1970억원…전년 比 31.3%↑ close 이 올 하반기 신입 조종사를 채용한다.

대한항공은 2022년도 군 경력 및 민간 경력 신입 조종사를 모집한다고 19일 밝혔다. 대한항공이 조종사 채용에 나서는 건 2019년 말 이후 약 1년 8개월 만이다.

채용 인력은 군 경력과 민 경력으로 나눠 채용하며 고정익 비행시간 총 1000시간 이상이어야만 지원 가능하다. 채용인원은 두자릿수로 알려졌다. 다음달 27일까지 채용 지원 서류를 접수받는다.

대한항공은 포스트 코로나 시대 여객·화물 수송 등 늘어날 운항을 준비하기 위해 조종사 인력 강화에 나서는 모습이다. 숙련된 조종사 양성을 위해서 소형기 1년, 중·대형기 3~4년가량의 교육이 필요한 만큼 미리 조종사를 확보해 나가야 한다는 것이다.

대한항공에의 조종사 인력은 2700여명이다. 이 중 화물기 기종인 B747, B777 조종사는 600여명 수준이며 소형 여객기 조종사 대부분은 휴업 중인 것으로 전해진다.

다만 이번 채용과 관련해 고용노동부로부터 다음달까지 유급 고용유지지원금을 받고 있어 실제 입사는 지원금이 종료되는 시기까지 미뤄질 가능성도 있다. 원칙적으로 지원금을 받는 기업은 해당 기간 동안 신규 채용과 해고가 불가능하다.

대한항공 관계자는 "포스트 코로나 시대를 대비해 조종사 인력을 안정적으로 확보하기 위해 채용을 진행한다"며 "고용유지지원금을 받는 기간 최종 입사가 이뤄지는 사항은 아니라 채용 절차를 진행하는 데는 문제가 없을 것"이라고 설명했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr