제네시스 첫 전용전기차 'GV60' 공개 "매력 넘치는 쿠페형"(종합)

전기차 전용 플랫폼 기반의 제네시스 브랜드 첫 번째 모델 최초 공개

‘역동적인 우아함’ 바탕으로 가장 미래적이고 날렵한 쿠페형 CUV 스타일 구현

[아시아경제 이창환 기자] 제네시스가 브랜드 첫 전용 전기차인 ‘GV60’의 디자인을 19일 최초로 공개했다. 현대차그룹은 제네시스 GV60를 발판으로 고급 전기차시장을 적극적으로 공략할 계획이다.

GV60는 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP(Electric-Global Modular Platform)를 기반으로 하는 첫 제네시스 모델이다.

E-GMP는 내연기관 플랫폼 대비 전기차에 최적화된 차체 구조와 섀시, 모터, 배터리를 적용할 수 있게 해 높은 전기효율과 넓은 실내공간 등을 가능케 한다. 현대차의 아이오닉 5와 기아의 EV6가 E-GMP를 기반으로 앞서 출시됐다.

‘역동적인 우아함’ 구현한 외관

GV60는 제네시스 브랜드의 디자인 정체성인 ‘역동적인 우아함’을 바탕으로 쿠페형 크로스오버유틸리티차량(CUV) 스타일을 구현했다. 전면부는 정제되고 볼륨감 넘치는 차체에 제네시스의 상징인 두 줄 디자인의 쿼드램프를 적용했다. 램프 레벨 아래에는 넓고 역동적인 형상의 크레스트 그릴을 배치해 고성능 이미지를 강조했다.

후드에는 신규 제네시스 엠블럼이 최초로 적용됐다. 기존 엠블럼의 두께를 80% 가까이 줄인 납작한 표면에 명품 시계에서 볼 수 있는 정교한 기요셰(Guilloch) 패턴을 각인한 것이 눈에 띈다. 기요셰 패턴은 금속 표면에 직선 혹은 곡선, 비정형의 선을 정교하게 새겨넣는 디자인을 의미한다.

측면부는 고성능 쿠페 스타일의 매끄럽고 다이내믹한 디자인을 구현했다. 전면부 후드에서부터 후면부 스포일러까지 간결하면서도 예리하게 다듬어진 실루엣에 고성능 이미지를 강조하는 입체적인 볼륨감이 특징이다.

후면부는 감성적이고 절제된 보디 위에 스포티한 느낌을 살린 투 라인 리어 콤비램프를 적용했고 쿠페형 루프 끝단에 고정형 리어 윙 스포일러를 장착해 고성능의 역동적인 이미지를 표현했다.

GV60의 내장 디자인은 고유의 철학인 ‘여백의 미’를 바탕으로 여유로운 공간을 추구했다. 실내에서 가장 눈에 띄는 것은 구 형상의 전자 변속기인 크리스탈 스피어(Crystal Sphere)다.

크리스탈 스피어는 시동이 꺼져 있을 때는 무드등이 들어와 고객에게 심미적인 만족감을 선사하고 시동 시에는 구 모형이 회전하며 변속 조작계가 나타나 마치 미래 모빌리티에 탑승한 듯한 실내 분위기를 조성한다.

크리스탈 스피어가 위치한 플로팅 콘솔은 공중에 떠 있는 듯한 디자인을 적용해 전용 전기차의 특징인 슬림 콕핏과 플랫 플로어와 함께 승객에게 극대화된 실내 공간감을 선사했다. 여기에 와이드하고 슬림한 조형으로 디자인된 크래시 패드(대시보드)는 쾌적한 실내 공간감을 더했다.

고급 전기차시장 공략 본격화

제네시스는 GV60를 바탕으로 고급 전기차시장을 본격적으로 공략할 전망이다. 현재 국내 럭셔리 전기차시장은 테슬라와 포르쉐, 벤츠, 아우디 등 수입차가 주도하고 있다. 대당 1억원이 넘는 포르쉐 타이칸이나 아우디 e-트론 등이 최근 시장에서 크게 인기를 끌고 있다.

제네시스도 지난달 G80 전동화모델을 출시해 누적계약 2000대를 돌파하는 등 성과를 내고 있다. GV60는 빠르면 다음 달 출시될 것으로 보이며 가격은 보조금을 받을 수 있는 6000만원 이하로 책정될 가능성이 높은 것으로 알려졌다. 제네시스는 GV70 전기차와 GV80 전기차 등 기존 모델 기반의 파생형 전기차도 순차적으로 출시할 계획이다.

현대차그룹 역시 내년부터 아이오닉 6와 아이오닉 7, EV6 고급형 모델 등을 출시하며 전기차 라인업을 확대한다. 현대차그룹은 2025년까지 현대차, 기아, 제네시스를 통틀어 총 23종 이상 전기차를 선보일 계획이다. 정의선 현대차그룹 회장은 2025년까지 글로벌 전기차 시장점유율을 10% 이상으로 끌어올리겠다는 목표를 제시한 바 있다.

제네시스 관계자는 "제네시스의 첫 번째 전용 전기차인 GV60는 고유의 브랜드 정체성을 바탕으로 차별화된 럭셔리 전기차 경험을 제공할 것"이라며 "차량의 신규 기술과 성능에 대한 상세내용은 출시 일정에 맞춰 공개할 예정"이라고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr