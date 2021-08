[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서 오라119센터(센터장 장행순)는 지난 18일 소방차량 골든타임 확보를 위해 관내 소방차 통행 장애 지역을 대상으로 소방출동로 확보 훈련을 실시했다고 19일 밝혔다.

이번 훈련은 소방차가 신속하게 출동해 골든타임을 확보하고, 시민에게 출동로 확보의 중요성을 인식시기키 위해 소방차 통행 장애 지역과 상습 정체구간 등에서 진행했다.

공동주택 소방차 전용구역 내 불법 주·정차 금지 홍보도 병행했다.

오라119센터의 이번 훈련은 각종 재난 발생시 소방출동대의 재난현장 접근성 향상을 위해 매월 추진한다.

제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr