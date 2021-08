설훈 "정책 논쟁 적극 환영…'복지정책' 놓고 토론 벌여보자"

[아시아경제 오주연 기자] 이낙연 전 대표 측 캠프 선거대책위원장인 설훈 더불어민주당 의원이 18일 "이낙연 필연캠프는 어떤 주제와 형식의 토론회든 정책 논쟁을 적극 환영한다"고 말했다. 이는 이날 오전 '기본소득 정책 논쟁 제안을 받아들인다'는 이재명 경기지사 측 캠프 선거대책위원장인 우원식 의원 입장문에 대한 답변으로, 설 의원은 "우원식 선대위원장은 후보들이 동의하고 당 선관위가 주최한다면 직접 방송에서 토론하자는 의사도 밝혔다. 좋다"고 답했다.

설 의원은 "이낙연 후보는 이미 이재명 후보께 1:1 토론을 제안한 바 있다"면서 "기본소득을 포함해 이낙연 후보의 신복지정책 등 국민의 삶을 지키고자 하는 후보들의 복지정책을 놓고 토론을 벌여보자"고 말했다.

이어 지난 16일 민주당 의원 20여명이 기자회견을 열고 기본소득 공약에 대한 공개 토론회를 제안한 것을 언급하며 "20분 의원들께서는 우리 당 대선후보들이 전환기 대한민국의 방향을 제시할 미래 비전을 놓고 경쟁할 것을 촉구했다. 미래를 위해 논쟁할 주제는 많지만 그 중에서도 정치개혁과 기본소득에 대한 치열한 토론이 필요함을 강조했다"고 말했다.

설 의원은 "민주당과 민주 정부는 김대중, 노무현, 문재인 대통령으로 이어지면서 어렵게 포용국가라는 복지국가의 틀을 만들어왔다. 기본소득은 이러한 민주당 복지정책의 기본 방향을 바꿀 수도 있는 중요한 사안이므로 깊이 있고 치열한 토론이 반드시 필요하다"고 말했다. 그러면서 "오늘이라도 당 선관위가 적극 나서줄 것을 촉구한다"고 덧붙였다.

