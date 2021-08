LX하우시스 "KCC글라스, 가전필름 특허 침해…법원 제소"

[아시아경제 최대열 기자] LX하우시스 LX하우시스 108670 | 코스피 증권정보 현재가 88,400 전일대비 2,100 등락률 +2.43% 거래량 38,240 전일가 86,300 2021.08.18 12:17 장중(20분지연) 관련기사 LX하우시스 바닥재·창호·매트 등 올해 녹색상품 선정LX Z:IN 인테리어, 대전 갤러리아백화점에서도 만난다[사람人] 구본준 LX그룹 회장, 2년 만에 시동 걸린 '조용한 불도저' close 는 가전필름 제품 특허를 침해했다고 KCC글라스 KCC글라스 344820 | 코스피 증권정보 현재가 66,100 전일대비 1,600 등락률 +2.48% 거래량 77,107 전일가 64,500 2021.08.18 12:17 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-15일[e공시 눈에 띄네]코스피-4일케이씨씨글라스, 3분기 영업익 191억...전분기比 280% ↑ close 를 제소했다고 18일 밝혔다. 가전필름은 냉장고·세탁기 등 가전제품 겉에 붙여 다양한 표면 디자인을 구현하는 필름제품이다.

LX하우시스가 문제삼은 제품은 KCC글라스의 헤어라인 VCM 가전필름 제품이다. VCM은 강판 위에 필름을 붙인 고급 라미네이트 컬러강판으로 비싼 메탈소재 재질 느낌을 머릿결처럼 가전제품 표면에 구현한 게 특징이다. LX하우시스는 제품구조와 제조방법 특허 2건을 침해했다며 서울중앙지방법원에 특허침해금지 및 손해배상청구소송을 제기했다.

앞서 2011~2012년 출원한 특허를 침해했다는 게 회사 측 주장이다. LX하우시스는 해당 기술을 2012년 상용화해 글로벌 가전회사에 공급하고 있다고 밝혔다. 회사에 따르면 앞서 1999년 메탈소재 가전필름을 출시해 전 세계 1위에 올랐고 현재도 시장점유율 45%에 달한다.

회사 관계자는 "고가 가전제품 시장 확대로 고급 소재 느낌을 구현하는 가전필름 수요가 급증, 관련 기술을 베끼거나 모방한 제품이 많이 늘고 있어 우려스럽다"라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr