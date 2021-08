신도철 SK리츠 대표 "SK그룹 우량자산 편입해 국민 리츠 될 것"

SK서린빌딩·116개 주유소 자산으로 확보

분기배당 실시, 연 평균 배당수익률 5.45%

[아시아경제 이민지 기자] “데이터센터, 에너지, 물류센터, 해외자산 등 SK그룹 핵심사업 연계 자산을 지속적으로 편입해 10조원 규모의 글로벌 탑티어 리츠로 도약하겠습니다. ”

18일 신도철 SK리츠 대표이사는 온라인 기자간담회를 열고 이같이 말했다. SK리츠는 SK그룹이 대주주로 참여하는 리츠로 현재 주요 편입자산으로는 1조원 규모의 SK서린빌딩과 클린에너지리츠 지분 100%(전국 116개 주유소 토지 및 건물)가 있다.

공모 리츠 투자에서 가장 중요한 것은 어떠한 자산을 편입하고 있으며 관련 배당수익률은 어느 정도로 책정돼있는지의 여부다. SK리츠는 SK서린빌딩 사옥과 더불어 활용도가 높은 주유소와 토지·건물을 보유하고 있다. 주유소 토지의 평균 공시지가상승률은 4.8%에 달하고 대부분(48%)이 수도권에 입지해 있어 투자가치도 높다. 신도철 대표는 “116개의 주유소 가운데 개발 가능한 주유소를 선별해 SK에너지의 차세대 유통망(전기차 충전소와 물류센터 입점)으로 진화시킬 예정”이라며 “개발 가치를 놓고 보면 서린빌딩 보다는 주유소의 가치가 더 커 향후 배당을 늘리는데 역할을 할 것”이라고 말했다.

추가 자산 편입을 통한 유동화도 예상된다. SK리츠는 SK그룹이 보유한 핵심 부동산자산에 대한 우선 매수 협상권을 보유하고 있어 2024년까지 누적 자산은 약 4조원에 달할 것으로 기대된다. 관련 자산인 SK플래닛 사옥, SKT타워 SKU타워모두 도심권역인(CBC), 분당 비즈니스 권역(BBD)에서 최고 핵심위치에 속하는 우량 자산이다. 신 대표는 “추가로 검토되는 자산 비중을 보면 오피스 빌딩이 많은데 이는 시장에서 수용하기 쉽고 범용성이 높은 자산이기 때문”이라며 “추후 데이터물류센터나 생산시설 등 그룹사업과 연계된 자산을 편입할 것이며 반도체와 에너지 관련 자산이 우선순위에 오를 것”이라고 언급했다.

향후 3년간 매각차익을 제외한 연간 배당수익률은 5.45%이다. 예금 대비 6배 이상, AA급 회사채 대비 3~4배의 수익이 기대된다. 리츠 업계 처음으로 분기 배당도 실시한다. 신 대표는 “임대료는 장기 마스터리스 구조라 매출 변동이 막혀 있고 보험료 제세공과금도 임차인이 부담하는 안정적인 구조”라며 “일반청약에 들어갈 때 9월 말 결산 기준으로 배당받을 수 있으며 배당지급 주주총회가 12월 말 이뤄진다고 가정했을 때 배당금 지급은 1월 초가 될 것”이라고 말했다.

SK그룹은 SK리츠 상장을 통해 신사업 투자 재원 마련에 속도를 낼 것으로 기대된다. 계열사인 2차전지와 에너지, ICT&모빌리티, 반도체, 친환경 사업, 제약·바이오 관련 계열사의 우량자산을 SK리츠에 제공함에 따라 투자자금을 확보할 수 있기 때문이다. 신도철 대표는 “SK그룹의 의제가 부동산 자산을 깔고 있지 말고 이를 적극적으로 유동화 시켜 ESG에 적극적으로 투자하자는 것”이라며 “지난해 9월 SK최고의사결정기구인 SK수펙스추구협회 결정된 사안으로 리츠를 적극활용해 나갈 것”이라고 설명했다.

한편 SK리츠의 공모가는 5000원으로 공모주식 수는 약 4650만주다. 이번 공모를 통해 2326억 원을 조달한다. 오는 23일~24일 2일간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고 8월 30일~9월 1일 3일간 일반투자자 청약을 거쳐 9월 중 상장한다. 대표 주관사는 삼성증권, 한국투자증권이며 인수회사는 하나금융투자다. 공동주관사로 SK증권이 참여한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr