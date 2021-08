[인사] 국방부

◇ 과장급

▲ 조직관리담당관 최민영 ▲ 사이버정책담당관 김신애

[인사] 병무청

◇ 과장급 전보

▲ 기획조정관실 혁신행정담당관 최정효

◇ 과장급 승진

▲ 병역자원국 정보관리과장 박신호

