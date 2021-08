탈레반 "여성 권리 존중, 취업·교육도 허용"...유화적 제스처

"정부군·美 협력자 대상 복수 없을 것" 강조

독립적 언론활동도 보장...국제사회 반응 눈치

[아시아경제 이현우 기자] 아프가니스탄 무장조직인 탈레반이 수도 카불 장악 후 첫 기자회견에서 여성인권 존중과 여성에 대한 취업과 교육을 허용하겠다고 밝히는 등 기존보다 유화적인 정책들을 발표했다. 기존 아프간 정치세력들과의 협의를 통해 정권 구축을 준비중인 입장에서 국제사회의 반응에 최대한 신경쓰는 모습으로 풀이된다.

17일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 이날 탈레반은 아프간 재장악 후 첫 기자회견을 가졌다. 자비훌라 무자히드 탈레반 대변인인 "탈레반은 앞으로 이슬람법의 틀 안에서 여성의 권리를 존중할 것이며 여성의 취업과 교육도 허용할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "이미 사면령이 내려진만큼 이전 정부군이나 외국군에 협조했던 사람들을 대상으로 한 복수도 없을 것"이라고 강조했다.

무자히드 대변인은 "아프간 내 민간 언론 활동도 독립적으로 이뤄지기를 원한다"며 "다만 기자들은 국가의 가치에 반해서는 안 된다"고 발언했다. 무자히드 대변인이 공식 석상에서 얼굴을 공개한 채 유화적인 정책을 발표한 것도 이례적인 일로 알려졌다. 국내외 독립적인 언론활동 보장을 통해 국제사회에 정상국가로 인정받기 위한 의도가 있는 것으로 풀이된다.

과거 1996년 1차 집권 당시 탈레반 정권의 모습과는 크게 달라진 모습이라고 AP통신은 전했다. 앞서 탈레반은 1996년부터 2001년까지 첫 집권할 당시 이슬람 샤리아법(종교법)을 앞세워 엄격하게 사회를 통제한 바 있다. 춤, 음악, TV 등 오락이 금지됐고 도둑의 손을 자르거나 불륜을 저지른 여성을 돌로 쳐 죽게 하는 벌도 허용됐다.

특히 여성들은 취업 및 각종 사회 활동이 제약됐고 교육 기회가 박탈됐다. 외출할 때는 얼굴 전체를 검은 천으로 가리는 '부르카'도 착용해야 했다. 과도한 통제로 인해 이슬람 수니파 종주국인 사우디아라비아에서도 탈레반은 정통 수니파 집단이 아닌 이단으로 불리기도 했다.

