양천구 ‘청소년상담복지센터 ·청소년지원센터(꿈드림)’ 새단장 마쳐

신축된 신월6동 행정복합타운에 센터 조성, 8월16일부터 운영 시작... 청소년상담복지센터, 심리상담 · 의료지원 등 통합지원서비스 제공... 청소년지원센터(꿈드림), 학교 밖 청소년 위한 체험 · 교육 · 나눔 활동 지원

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 신월6동 행정복합타운에 ‘청소년상담복지센터·청소년지원센터(꿈드림)’의 새단장을 마치고 8월16일부터 본격적인 운영에 들어갔다.

‘청소년상담복지센터 · 청소년지원센터(꿈드림)’는 올해 새롭게 건립된 신월6동 행정복합타운 2층에 각각 242.4㎡, 98.7㎡ 규모로 조성, ▲교육실 ▲활동실 ▲집단상담실 ▲5개의 개별상담실(늘봄방, 노리방, 잎새방, 해솔방, 라온방) 등 짜임새 있는 공간 구성을 통해 센터를 찾는 청소년들에게 아늑하고 쾌적한 환경을 선사한다.

‘청소년상담복지센터’에서는 청소년의 가족 문제, 이성 교제, 진로 고민, 교우(대인) 관계 등에 대한 개인 상담을 비롯 긴급구조, 자활, 의료지원 등 위기청소년을 위한 통합지원서비스를 종합적으로 제공하고 있다.

또, 센터장을 포함, 청소년상담사 자격을 갖춘 전문 인력과 ‘청소년동반자’(활동가)들이 마을로 직접 찾아가는 ‘이동 상담소’와 지역 가까이에서 청소년 및 부모 교육, 가족체험 프로그램 등을 병행 운영하고 있다.

‘청소년지원센터(꿈드림)’에서는 학교 밖 청소년들의 자기주도적인 미래설계를 응원하기 위해 심리상담, 교육 지원(검정고시 등), 취업 활동 및 자립 지원 등 맞춤형 진로 프로그램을 연중 운영하고 있다.

특히 올해 하반기에는 주민참여예산 사업을 통해 학교 밖 청소년들이 문화탐방, 여행, 직업체험 등 다양한 경험을 해보고 이를 바탕으로 지역사회 공헌방안을 이끌어내는 ‘양. 공.학(양천공예학교) 시즌2’가 추진될 예정이다.

지난해 ‘양.공.학 시즌1’에서는 직접 만든 공예품을 판매한 수익금을 지역사회에 기부하며 나눔의 주체로써 잔잔한 감동을 전한 바 있다.

‘청소년상담복지센터·청소년지원센터(꿈드림)’ 이용을 희망하는 청소년은 청소년전화에 문의하거나 ‘꿈드림’ 검색을 통해 온라인으로 신청하면 된다.

김수영 양천구청장은 “양천구를 이끌어갈 미래 인재의 육성은 청소년기의 행복한 경험으로부터 시작된다”며 “내실있는 센터 운영과 세심한 청소년 정책을 통해 청소년들의 꿈과 희망을 응원하는 행복도시 양천구를 만들어가겠다“고 말했다.

