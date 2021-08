[아시아경제 이창환 기자] 정몽구 현대차그룹 명예회장이 올해 상반기 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 2,500 등락률 -0.93% 거래량 235,016 전일가 268,500 2021.08.17 15:30 장마감 관련기사 수소전기 보트부터 연료팩까지…'H2 이노베이션 어워드' 10개사 본선진출현대모비스, 오는 17일 기업설명회 개최현대모비스, 모빌리티 SW 인재 발굴 '알고리즘 경진대회' close 에서 퇴직금 등 302억원을 지급받았다.

17일 현대모비스가 공시한 반기보고서에 따르면 정 명예회장은 급여 4억7200만원과 퇴직소득 297억6300만원 등 총 302억3400만원을 지급받았다.

정 명예회장은 작년 10월 아들 정의선 현대차그룹 회장에게 회장직을 물려주고 명예회장으로 추대된 데 이어 올해 3월 마지막 남은 현대모비스 등기이사직을 내려놓았다.

한편 정의선 회장은 상반기 현대모비스에서 급여 12억5000만원을 받았다.

