AWS "클라우드로 전환하면 탄소 배출량 80% 감소"

[아시아경제 부애리 기자] 국내 기업과 공공기관이 자체 데이터센터에서 클라우드 인프라로 업무를 이전하면 탄소 배출량을 80%까지 줄일 수 있다는 주장이 나왔다.

아마존웹서비스(AWS)는 17일 '451 리서치'가 작성한 '아시아 태평양(APAC) 지역의 클라우드 전환을 통한 탄소 감축 기회' 조사 결과를 통해 이같이 밝혔다. 이번 조사는 호주, 인도, 일본, 싱가포르, 한국 지역의 민간·공공 부문 500여곳을 대상으로 진행됐고 100명의 국내 응답자도 포함됐다.

보고서는 국내에서 100% 재생에너지로 운영하는 클라우드 서비스 제공업체들이 탄소배출 절감 효과도 높이는 것으로 분석했다. 보고서에 따르면 직원 250명 이상 국내 기업 2400개 중 25%가 1메가와트(MW)의 컴퓨팅 워크로드를 클라우드로 이전하고 재생에너지로 이를 운용하는 경우 5만3000가구의 1년치 탄소 배출량을 절약 할 수 있다.

클라우드 데이터센터는 에너지 효율적인 최신 서버를 사용해 에너지 효율성을 향상할 수 있는 것으로 나타났다. 보고서에 따르면 아태지역 기업들의 평균 서버 활용률은 15% 미만에 불과했다.

켈리 모건 451 리서치 데이터센터 인프라 디렉터는 "한국 기업들은 가장 빠르게 서버 인프라를 확장하고 최신 서버 기술을 채택하는 것으로 드러났다"며 "하지만 워크로드 통합에 대한 보수적인 접근 방식으로 인해 데이터센터 인프라 에너지 효율은 여전히 평균 미만"이라고 설명했다.

캔 헤이그 AWS 아시아 태평양·일본 에너지 정책 책임자는 "컴퓨팅 워크로드를 AWS 클라우드로 이전하는 아태 고객은 탄소 발자국을 크게 줄일 수 있다"며 "AWS는 클라우드 기술이 한국이 2050년까지 탄소중립 목표를 달성할 수 있도록 하는 데 핵심적인 역할을 할 것이라고 믿는다"고 말했다.

