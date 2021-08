[클릭 e종목]KT, 확실한 실적…목표주가 4만2천원 ↑

[아시아경제 이선애 기자] SK증권이 17일 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 34,200 2021.08.17 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 디즈니+, 11월 한국 상륙 공식화…LG유플·KT 줄다리기(종합)신테카바이오, KT와 손잡고 'AI슈퍼컴센터' 구축"080 전화 한통, 간편함 통했다" KT 콜체크인 하루 630만명 사용 close 의 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 4만2000원으로 상향한다고 밝혔다. 하반기에 확실시 되는 실적 개선에 따른 판단에서다.

KT 2분기 실적은 영업수익 6조276억원(2.6%yoy), 영업이익 4758억원(38.5% yoy, OPM: 7.9%)이다. 시장 기대치를 크게 상회한 호실적이다. 특히 영업이익의 경우 2012년 1분기 이후 가장 높은 영업이익을 기록했으며 시장 예상치 대비 14% 상회했다. 5G 가입자가 501만명(전체 Handset 가입자 대비 35%)을 기록하며 무선서비스 매출이 4.5% 증가, IPTV 가입자도 900만명을 돌파하며 매출이 전년 동기 대비 14.5% 증가했다. 특히 그룹사 이익이 크게 증가하면서 호실적을 기록했다. 그 동안 코로나19 영향으로 부진했던 BC 카드와 에스테이트 부문이 턴어라운드 하면서 그룹사 이익은 전년 동기 892억원에서 2분기 1247억원으로 크게 증가했다.

하반기에도 강한 실적개선세가 이어질 전망이다. 경쟁사 대비 높은 5G 가입자 비중으로 이동통신 ARPU 는 경쟁사 대비 빠르게 상승하고 있으며, IPTV 및 초고속인터넷 가입자 증가, 유선전화 매출감소세 완화 등 통신부문에서 높은 경쟁력이 유효하기 때문이다. 또한 지난해 부진했던 주요 자회사의 턴어라운드가 확인된 만큼 KT의 실적 개선세는 하반기에도 유효할 전망이다.

최관순 SK증권 연구원은 "2분기 깜짝 실적으로 하반기 이익개선 가능성이 확대되었으며, 이에 따른 배당 확대 기대감도 유효하다"면서 "이익추정치 상향을 반영(목표 주가수익비율(PER) 10배 적용 동일)해 목표주가는 기존 3만7500 원에서 4만22000원으로 상향한다"고 설명했다. KT의 올해 예상 주당 배당금은 1450원으로 현주가 대비 4.0%의 배당수익률이 기대되어 통신섹터 내 가장 높은 수준이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr