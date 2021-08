"'더 프레임'에 클림트 작품을"…삼성전자, 벨베데레 미술관과 협업

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,400 전일대비 2,600 등락률 -3.38% 거래량 61,270,643 전일가 77,000 2021.08.13 15:30 장마감 관련기사 스마트TV로 무료 콘텐츠를…'독점채널' 판 키우는 삼성-LG터널 지나는 반도체株, 용기를 내야 할 시기'국민 기업 삼성' 거듭나기 위한 이재용의 약속은 close 는 오스트리아 벨베데레 미술관과 손잡고 오스트리아 거장들의 작품을 라이프스타일 TV '더 프레임'을 통해 선보였다고 15일 밝혔다.

삼성전자는 벨베데레와의 협업을 통해 구스타프 클림트의 '키스' '유디트'와 에곤 실레의 '죽음과 소녀' 등 벨베데레의 대표 작품 17점을 더 프레임의 '아트스토어'에 추가했다.

더 프레임 전용 작품 구독 서비스 애플리케이션인 아트스토어는 이번에 추가된 벨베데레 뿐만 아니라 오스트리아 알베르티나, 스페인 프라도, 러시아 에르미타주, 네덜란드 반 고흐 미술관 등 전 세계 40여개 국의 유명 미술관과 협업해 1500점에 달하는 작품을 4K 해상도의 디지털 콘텐츠로 제공하고 있다.

더 프레임은 TV를 시청하지 않을 때 아트스토어를 통해 미술 작품이나 사진을 스크린에 띄워 액자처럼 활용 할 수 있는 라이프스타일 TV다. QLED 화질에 32형부터 85형까지 다양한 크기의 스크린을 갖췄다.

삼성전자는 더 프레임을 통해 내셔널지오그래픽, 제주도립미술관 등과 함께 오프라인 전시회를 개최하고, 매달 새로운 주제로 작품을 분류하고 추천해주는 큐레이션 서비스를 제공하는 등 소비자들이 예술 작품을 보다 쉽게 이해하고 즐길 수 있도록 지원하고 있다.

성일경 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "벨베데레와의 협업을 통해 오스트리아 거장들의 작품을 집안에서 편하게 감상할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 다양한 미술관, 작가들과의 협업을 확대해 나만의 '홈 갤러리'를 집안에서 즐기는 색다른 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

한편 벨베데레는 오스트리아의 대표적 미술관 중 하나로 '아름다운 경치'라는 뜻을 갖고 있다. 18세기 초 완공 이후 왕가의 여름 별장으로 쓰이다가 1781년부터 공공 미술관으로 일반에 공개됐다.

