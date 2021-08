외국인, 한 주만에 '팔자'…7조 넘게 팔아치워

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 한 주만에 매도세로 돌아섰다. 주간 순매도 규모는 7조원에 달했다.

15일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 9일부터까지 13일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 7조973억원을 순매도했다. 외국인은 코스피시장에서 7조453억원을, 코스닥시장에서는 517억원을 각각 팔아치웠다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG화학이었다. 외국인은 지난 주 LG화학을 3967억원 순매수했다. 뒤이어 삼성SDI를 2610억원 순매수했다. 이밖에 카카오게임즈(1255억원), 네이버(1158억원), 셀트리온(969억원), 기아(953억원), SK아이이테크놀로지(901억원), SK텔레콤(794억원), 삼성바이오로직스(738억원), 포스코(555억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 5조5739억원 순매도했다. 이어 SK하이닉스를 2조177억원 팔았다. 이밖에 크래프톤(2887억원), 삼성전자우(2478억원), SK바이오사이언스(1652억원), 금호석유(662억원), HK이노엔(562억원), 에코프로(445억원), 카카오(440억원), DB하이텍(380억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

노동길 NH투자증권 연구원은 "외국인의 국내 주식시장 대규모 순매도는 국내 코로나 신규 확진자 급증세, 미국 7월 고용지표 호조 이후 테이퍼링(자산매입축소) 논의 가속화, 글로벌 투자은행(IB)들의 반도체 업종 비중 하향이 영향을 미쳤다"면서 "특히 국내 코로나 신규 확진자 급증에 따라 사회적 거리두기 추가 연장 가능성 높아졌다는 점이 원·달러 환율 상승을 촉발했고 외국인 주식 자금 유출과 연계되며 원화 약세폭이 더 심화됐다"고 분석했다. 이어 그는 "반도체는 국내 벤치마크에서 차지하는 비중이 높아 시장 매도와 업종 매도 성격 등 이중고를 겪었다"고 덧붙였다.

외국인의 국내 주식 매도는 당분간 지속될 것으로 예상된다. 노 연구원은 "3분기 테이퍼링 스케줄이 구체화될 것이라는 점은 외국인 수급 동향에 덜 우호적"이라며 "테이퍼링이 2013년과 같은 신흥국 자금 대규모 유출로 이어질 가능성을 높게 보지 않지만 통화정책 정상화 초입에서 달러 강세 가능성은 경계할 필요가 있으며 대형주 중심 외국인 자금 유출은 지속될 수 있다"고 말했다.

