文 대통령 "위안부 문제 해결…불행한 과거 되풀이않는 일"

'일본군 위안부 피해자 기림의 날' 영상메시지

[아시아경제 김진호 기자] 문재인 대통령은 14일 "위안부 문제의 해결이 불행한 과거를 되풀이하지 않는 일"이라고 밝혔다.

문 대통령은 이날 '일본군 위안부 피해자 기림의 날'을 맞아 진행된 영상기념식 메시지에서 "할머니들의 증언과 각계의 노력으로 만들어진 역사적 진실의 토대 위에 용서와 화해의 미래가 꽃필 수 있도록 하겠다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 30년 전 고(故) 김학순 할머니의 피해사실 공개 증언을 언급하며 "우리는 할머니들을 통해 결코 잊을 수 없는 역사를 성찰할 수 있었다"며 "수많은 고난과 역경을 딛고 일어나 꺾이지 않는 인간의 존엄을 증명해주신 할머니들께 깊은 존경과 감사의 인사 드린다"고 했다.

또한 "모든 할머니가 살아계실 때 한을 풀어드리지 못해 죄송하다"며 "정부는 존엄의 회복을 요구하며 싸워온 할머니들의 역사를 결코 잊지 않고 있다"고 강조했다.

그러면서 "피해자 중심 문제 해결이라는 국제사회의 원칙과 규범을 확고히 지키며 한 분 한 분의 명예가 회복되고 마음의 상처가 아물 수 있도록 소통하고 지원하겠다"고 덧붙였다.

마지막으로 문 대통령은 "할머니들의 명예를 회복하고 아픔을 치유하는 일은 한 사람의 광복을 이루는 것이며 '완전한 광복'에 한 걸음 더 다가가는 길"이라며 "할머니들이 부디 오래도록 건강하게 우리 곁에 계셔 주시길 기원한다"고 말했다.

