크리스탈지노믹스, 섬유증 신약후보 ‘CG-750’ 임상1상 승인

[아시아경제 박형수 기자] 크리스탈지노믹스는 섬유증 치료 신약후보 ‘CG-750’ 임상 1상시험을 식품의약품안전처로부터 승인 받았다고 13일 밝혔다. CG-750의 특발성 폐섬유증(IPF) 등을 비롯한 다양한 섬유증 치료제로 개발을 본격 시작하게 된다.

임상 1상은 다중용량상승시험(MAD)으로 서울대 병원에서 건강한 성인 남성 24명을 대상으로 CG-750의 캡슐 제형을 반복 경구(oral) 투여한 후 약동학 및 안전성, 내약성 평가 데이터를 확인한다. 복약편의성 증대를 위한 항암제의 경구제형 개발 가능성도 함께 확인하게 된다.

경구제형을 개발해 환자의 복용 편의성 증진과 경제적 부담 완화 등을 기대할 수 있다. 환자가 매번 병원에 방문하지 않아도 일상 생활에서 약 복용을 통한 치료를 이어 나갈 수 있다. 기존 주사제의 경우 환자가 병원을 직접 방문해 정맥으로 투여 받아야 하는 번거로움이 있었다.

크리스탈지노믹스는 의학적 미충족 수요가 큰 섬유증 분야를 타깃분야로 선정해 지난해 7월 자회사 마카온을 설립했다. 280억원을 투자 받았다. 섬유증 신약의 성공률을 높이고, 개발 시간을 단축할 계획이다.

마카온 관계자는 “최근 코로나19 후유증으로 섬유증 발생이 보고되고 있는 만큼 치료제 개발에 대한 기대가 그 어느 때보다 높다”고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr