한수원, 포스코와 수소연료전지발전 사업 추진

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 한수원이 포스코와 손잡고 국내 최초로 부생수소를 이용한 연료전지발전사업에 나선다.

한수원은 12일 한수원 화상회의실에서 포스코와 ‘제철소 부생수소 활용 연료전지발전사업 및 청정수소 활성화’를 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 한수원 박상형 신사업본부장과 포스코 유병옥 산업가스·수소사업부장 등이 참석했다.

양사는 협약에 따라 수소연료전지발전사업의 예비사업타당성평가에 착수한 뒤 사업개발, 금융조달, EPC 등을 진행할 계획이다.

발전소는 전라남도 광양시에 건설되며 40MW급 수소연료전지발전소를 통해 318GWh 전력을 생산하게 된다.

한수원은 국내 최고의 연료전지발전 개발 경험과 운영 노하우를 보유한 발전회사로서, 현재 국내 다수의 거점에서 총 150㎿ 규모의 연료전지발전소를 운영 중이다.

양 기업은 이밖에도 ▲제철소 부생수소를 활용한 수소연료전지발전사업 공동개발 ▲청정에너지를 이용한 수소 생산.활용 사업 ▲청정수소 산업 활성화를 위한 기술개발 및 정보 교류 ▲해외 청정수소 사업개발 및 실증 등에 협력키로 했다.

박상형 한수원 신사업본부장은“국내 최초로 제철소 부생수소를 활용한 연료전지 발전사업은 국가 탄소중립 정책 실현을 위한 좋은 사업모델”이라며, “국내 최대 발전사인 한수원과 철강사인 포스코가 협력해 국내·외 수소 관련 다양한 에너지 융복합사업에서 시너지를 창출하고 기업의 지속가능한 성장 동력 확보를 위해 노력하겠다”고 말했다.

