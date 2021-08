"명품 보복소비 덕분에" … 백화점 3사, 2분기 실적 호조(종합)

식품수요 증가로 이마트 매출·영업익도 증가

[아시아경제 조인경 기자] 코로나19 장기화 속에서도 소비심리가 되살아나며 주요 백화점의 2분기 실적이 일제히 신장했다. 대형마트에선 식품 부문의 수요 증가가 매출을 견인했다.

12일 유통업계에 따르면 롯데와 현대· 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 267,500 전일대비 3,000 등락률 -1.11% 거래량 64,546 전일가 270,500 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 신세계, 2분기 역대 최대 실적…영업이익 962억원·흑자전환(종합)신세계, 2분기 영업이익 962억원…흑자전환신세계, 2분기 영업이익 962억원…흑자 전환 close 등 백화점 '빅3'의 2분기 매출이 모두 지난해 같은 기간에 비해 증가했다. 보복소비 확산 등으로 명품 수요가 커지고 지난해 부진했던 패션 상품 판매가 늘어난 영향이 컸다.

롯데백화점의 2분기 매출은 7210억원으로 전년 동기 대비 8.2% 증가한 것으로 집계됐다. 영업이익은 40.9% 증가한 620억원이었다.

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 79,600 전일대비 600 등락률 -0.75% 거래량 96,053 전일가 80,200 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 "소비 회복·신규점 선방" 현대백화점, 2Q 영업익 577억…609.6%↑(종합)현대백화점, 2분기 영업이익 576억…전년동기대비 609%↑현대백화점, 2분기 영업익 577억…전년동기比 609.6%↑ close 은 2분기 매출이 전년 동기 대비 28.1% 증가한 5438억원, 영업이익은 148.9% 증가한 653억원을 기록했다. 더현대서울과 프리미엄아울렛 스페이스원 등 신규점의 영향 효과와 패션 상품군의 매출 회복으로 매출과 영업이익이 모두 늘었다.

신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 267,500 전일대비 3,000 등락률 -1.11% 거래량 64,546 전일가 270,500 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 신세계, 2분기 역대 최대 실적…영업이익 962억원·흑자전환(종합)신세계, 2분기 영업이익 962억원…흑자전환신세계, 2분기 영업이익 962억원…흑자 전환 close 백화점은 광주 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 267,500 전일대비 3,000 등락률 -1.11% 거래량 64,546 전일가 270,500 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 신세계, 2분기 역대 최대 실적…영업이익 962억원·흑자전환(종합)신세계, 2분기 영업이익 962억원…흑자전환신세계, 2분기 영업이익 962억원…흑자 전환 close 를 포함한 매출액이 4969억원으로 전년 동기 대비 15% 신장했다. 특히, 영업이익은 670억원으로 431% 증가하며 2분기 기준으로 역대 최대를 기록했다.

코로나 이후 늘어난 집밥 수요에 힙입어 대형마트의 매출도 증가했다.

이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 169,000 전일대비 6,500 등락률 -3.70% 거래량 288,443 전일가 175,500 2021.08.12 15:30 장마감 관련기사 이마트, 2분기 영업이익 76억원…3년 만에 흑자 전환(종합)이마트, 2분기 영업이익 76억원…흑자전환이마트, 2분기 영업이익 76억원…흑자 전환 close 의 2분기 매출액은 3조8940억원, 영업이익은 58억원으로 각각 전년 동기 대비 9.6%, 208억원 증가했다. 그로서리 강화 전략에 힙입어 2분기 식품 매출이 15.7% 늘어난 점이 주효했다. 영업이익 역시 2018년 이후 3년만에 2분기 흑자 전환에 성공했다.

반면 롯데마트는 매출이 4.8% 줄어 1조4240억원에 그쳤고, 260억원의 영업적자를 냈다. 식품 매출은 늘었지만 베트남 등 해외점포 영향으로 전체 매출이 감소했다는 게 마트 측 설명이다.

