파라다이스시티, '올인클루시브 인 파라다이스' 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티는 '늦캉스'를 즐길 수 있는 '올인클루시브 인 파라다이스' 패키지를 출시했다고 12일 밝혔다.

오는 10월31일까지 이용 가능한 이번 패키지는 여름 성수기를 피해 느긋한 휴가를 계획하는 고객을 위해 마련했다고 호텔 측은 밝혔다. 이국적 경관과 최상급 시설에서 휴식과 미식, 엔터테인먼트 등 힐링을 위한 혜택을 풍성하게 담았다는 설명이다.

패키지 이용객에게 '씨메르'와 '원더박스' 이용권을 제공한다. '씨메르'와 '원더박스'는 국내 복합리조트 최초로 획득한 '환경소독 국제인증(GBAC STAR)' 기반의 통합 위생관리 시스템을 통해 고객 안심을 강화했다. 또한 KT AI 로봇 및 세스코 바이러스 케어 솔루션을 새롭게 도입해 방역·위생 관리에 힘쓰고 있다.

프리미엄 뷔페 레스토랑 '온더플레이트' 조식 2인 이용 혜택과 함께 부대시설 및 레스토랑에서 현금처럼 사용 가능한 '15만 리조트 머니'를 제공한다. 여름 내 지친 몸과 마음을 힐링할 수 있도록 사계절 야외 온수풀과 실내 수영장, 사우나 이용 혜택도 담았다.

이 외에도 ▲키즈존, 플레이랩(액티비티 게임존), 피트니스 이용 ▲파라다이스 아트 스페이스 무료입장 ▲더 스파 앳 파라다이스 20% 할인도 기본 혜택으로 구성했다. 가격은 디럭스 룸 성인 2인, 어린이 2인 기준 46만원부터다(세금 별도). 파라다이스시티 공식 홈페이지에서 예약 시 1만원 할인도 받을 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr