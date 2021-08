[아시아경제 이민우 기자] 인크로스 인크로스 216050 | 코스닥 증권정보 현재가 51,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,446 전일가 51,800 2021.08.11 15:13 장중(20분지연) 관련기사 인크로스, 1분기 영업이익 38억원…전년동기대비 132%↑인크로스, 2억5000만 규모 자사주 처분 결정[클릭 e종목]"인크로스, '티딜' 성장 가속화 전망" close 는 올해 2분기 연결 기준 매출 125억원, 영업이익 54억원의 잠정실적을 거뒀다고 11일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 32.6%, 36.6%씩 늘었다. 같은 기간 당기순이익은 39.3% 증가한 43억원으로 집계됐다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr