영천시, 재산세 300만원 이상 고액 납세자 95% 징수

"7월 정기분 재산세 90% 징수 달성"

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 영천시(시장 최기문)는 올해 7월 정기분 재산세 부과액 99억3400만원 중 89억9300만원을 징수해 90%의 징수율을 달성했다고 밝혔다. 이는 지난해 대비 4% 증가한 수치다.

징수율 제고를 위해 읍·면·동 세무담당자는 납부금액 100만원 이상 300만원 이하, 본청에서는 300만원 초과 납세자를 직접 관리함으로써 고지서 송달 여부를 확인하는가하면 반송 고지된 주소 및 거소지를 방문해 직접 전달하는 등 집중 홍보를 펼쳤다.

300만원 이상 재산세는 400건, 42억4000만원으로 전체 부과금액의 43%를 차지하고 있다. 재산세 고액 납세자 전담센터의 집중 독려로 371건, 40억3100만원을 징수해 건수 기준 93%, 금액 기준 95%의 징수율을 올리는 높은 성과를 보였다.

영천시 세정과 관계자는 "코로나19의 경제적 어려운 여건 속에서도 자발적인 재산세 납부에 진심으로 감사드리며, 앞으로도 징수율 제고를 위해 지속적인 납세 편의책을 강구해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr