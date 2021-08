KAIST 위성 개발 노하우, 민간 전문 인력에 전수한다

과기정통부 '뉴스페이스 리더 1기' 발대식

석사급 인력 대상 전문 지식 및 노하우 전수

민간 우주 개발 시대 여는 '뉴스페이스 리더'로 키우기로

[아시아경제 김봉수 기자]정부가 민간 우주 개발 시대를 주도할 전문 인력 양성에 나섰다.

과학기술정보통신부는 11일 오전 한국과학기술원(KAIST) 인공위성연구소에서 '뉴스페이스 리더 1기' 발대식을 개최했다. 이 과정은 우주 및 관련 분야 학위자들을 KAIST 인공위성연구소 등 연구기관 전문가들이 1:1 맞춤형(도제식) 실무교육을 통해 위성시스템 엔지니어링이 가능한 최고급 전문인력으로 양성한다.

항공우주, 전기전자 등의 석박사 학위자와 우주개발 관련 실무 경험자들이 교육을 받기 위해 지원했다. 산업체의 요구를 반영하기 위해 기업 전문가들도 참여한 심층면접을 거쳐 최종 10명이 선발됐다. 선발자들은 내년 말까지 KAIST 인공위성연구소 연구원으로 재직하며, 연구소에서 수행 중인 위성시스템 체계개발 사업에 직접 참여해 최고급 위성시스템 실무역량을 전수받는다.

교육 이후에는 전수받은 실무역량을 현장에 바로 적용할 수 있도록 우주개발 산업체와의 채용연계 프로그램도 진행할 예정이다.

권현준 과기정통부 거대공공연구정책관은 “우주개발 패러다임이 변화하면서 민간의 우주개발 참여가 확대됨에 따라 기업의 전문인력 수요 증가가 예상된다”며 “이번 발대식이 뉴스페이스시대 우리나라 우주산업을 이끌어갈 차세대 인력양성의 초석이 되길 바란다"고 말했다.

