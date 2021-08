신동엽문학상에 이정훈·박상영·장은영

신인시인상 남현지, 신인소설상 성혜령, 신인평론상 김주원

출판사 창비는 시인 이정훈(54)과 소설가 박상영(33), 평론가 장은영(46)이 제39회 신동엽문학상을 받는다고 10일 전했다. 수상작은 시집 '쏘가리, 호랑이'와 소설집 '대도시의 사랑법', 비평 '인간적인 죽음, 그런 미래를 상상하는 일: 김사이론'이다.

심사진은 '쏘가리, 호랑이'에 대해 "생명력 넘치는 자연과 노동의 현장에 시적 깊이를 더했다"라고 평했다. '대도시의 사랑법'에 대해서는 "낡은 관계와 관념을 무너뜨리는 혁신적 면모를 보여준다"라고 했다. '인간적인 죽음, 그런 미래를 상상하는 일: 김사이론'은 '오늘의 문예비평' 2019년 가을호에 실린 평론이다. 심사진은 "노동의 위기를 섬세한 비평 언어로 다루며 ‘노동시’의 개념을 발본적으로 재고했다"라고 호평했다.

신동엽문학상은 시인 신동엽(1930∼1969)의 문학과 정신을 기리고자 유족과 창비가 공동 제정했다. 등단 10년 이하 또는 그에 준하는 경력을 가진 작가의 최근 2년간 작품을 대상으로 심사한다. 시상식은 11월 말 열린다.

한편 창비는 올해 창비신인시인상 수상자로 '호수공원' 외 네 편을 쓴 시인 남현지(44)를 뽑았다. 창비신인소설상은 단편소설 '윤 소 정'의 성혜령(32), 창비신인평론상은 '휴머니즘의 외부와 열림의 존재론: 신해욱의 시에 대하여'의 평론가 김주원(40)이 각각 받는다.

