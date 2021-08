빌 게이츠, 세계 부자 순위 4위→5위…이혼 재산분할 영향

[아시아경제 권재희 기자] 마이크로소프트(MS) 창업주 빌 게이츠의 재산 순위가 한계단 하락했다. 전 부인 멜린다 프렌치 게이츠와 이혼 후 자산규모가 변동한 영항이다.

9일(현지시간) 미 경제잡지 포브스에 따르면 빌 게이츠가 이혼 과정에서 멜린다에게 56억달러(약 6조4176억원) 규모의 주식을 양도해 실시간 부호 순위에서 4위에서 5위로 한 단계 내려갔다.

포브스에 따르면 빌 게이츠는 현재 약 1천296억달러(148조5천216억원)의 재산을 보유, 4위인 마크 저커버그 페이스북 최고경영자(CEO)에 다소 밀린다.

빌 게이츠는 지난 5월 이혼 발표 직후 멜린다에게 32억달러(3조6672억원) 규모의 주식을 양도했고, 지난 주 이혼을 확정한 뒤 추가로 24억달러(2조7504억원) 규모의 주식을 넘긴 것으로 확인됐다.

양측의 최종적 재산 분할 규모는 알려지지 않았지만, 멜린다가 추가로 비상장 회사의 지분이나 공개되지 않은 자산을 받았을 가능성도 있다고 포브스는 추측했다.

앞서 두 사람은 지난 5월 "관계가 돌이킬 수 없이 망가졌다"며 이혼을 발표했다.

멜린다는 빌 게이츠와 억만장자 성범죄자인 제프리 엡스타인의 친분에 불만을 가진 것으로 보도됐다. 빌 게이츠는 2000년 MS 직원과 부적절한 관계를 맺은 것으로도 알려졌다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr