"열린민주당 합당" 추진되나… 추미애 제안에, 이재명 "적극 환영"

추미애 "국민의힘 중심으로 보수대연합 이뤄지고있어"

이재명 "촛불혁명 완수와 민생개혁 위해 더 큰 하나 돼야 해"

열린민주당 "대선후보 개별 입장에 공식입장 낼 이유 없어"

[아시아경제 나예은 기자] 여권 대선주자 이재명 경기도지사는 9일 추미애 전 법무부장관의 '열린민주당과의 통합 제안'에 대해 "시의적절하고 좋은 제안이다. 적극 환영한다"고 밝혔다.

앞서 추 전 장관은 이날(9일) 오전 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 "열린민주당 지도부와 당원들은 문재인 정부의 탄생과 촛불민주주의를 함께 이뤄낸 동지들"이라며 "불과 1년여 전에 한 식구였던 열린민주당과의 통합을 열린 자세로 준비해야 한다"고 강조했다.

이에 이 지사는 "이번 대선은 민주당 후보와 야권후보 간의 박빙 승부가 될 것"이라며 "개혁세력이 하나되어야 반개혁 반촛불 세력에 맞서 이길 수 있다"고 말했다.

이어 "양당 지도부가 조속히 만나 통합 논의를 시작하길 바란다"며 "아울러 이러한 논의가 4기 민주정부 수립에 대한 국민적 확신이 확산되는 계기가 되면 좋겠다"고 촉구했다.

추 전 장관은 통합의 이유로 "국민의힘을 중심으로 보수대연합이 이뤄지고 있다"는 점을 꼽은 것과 달리 이 지사는 "촛불혁명 완수와 민생개혁을 위해 더 큰 하나가 돼야 한다"며 이념 중심의 통합이 아닌 박근혜 전 대통령 탄핵을 이끌었던 촛불혁명의 완수를 내세웠다.

이는 열린민주당과의 통합이 '반(反) 촛불세력'에 맞서는 연대란 점을 강조하는 것으로 보인다.

한편 이낙연 전 대표 측 관계자는 "열린민주당과 통합은 아직 한 번도 논의해보지 않은 내용"이라며 "아직 후보가 결정된 것도 아닌데 경선 중에 합치자는 건 섣부르다"고 설명했다.

정세균 캠프 관계자도 "열린민주당에 대선 후보가 있다면 모를까, 후보가 없는데 합당을 말하는 건 경선 과정에 걸맞지 않다"고 전했다.

열린민주당 측도 "대선후보 개별 입장에 대해 공식적인 입장을 낼 이유가 없다"며 추 전 장관과 이 지사의 제안에 반응하지 않고 있다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr