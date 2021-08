인천공항, 스카이트랙스 선정 '코로나 방역 우수공항' 선정

[아시아경제 이동우 기자] 인천국제공항공사는 인천공항이 스카이트랙스사 주관 '2021 월드 에어포트 어워즈'에서 '코로나19 방역 우수 공항상'과 '최고 보안검색 공항상'등 2개 부문에서 수상했다고 9일 밝혔다.

영국의 항공서비스 전문 컨설팅 기업인 스카이트랙스는 매년 세계 각국 여행객을 상대로 공항 체크인·도착·환승·쇼핑 등에 대한 온라인 설문조사를 거쳐 전 세계 공항과 항공사 서비스 품질을 평가하고 있다.

공사는 코로나19 확산에 따른 세계 항공 수요가 급감한 상황에서도 불구하고 인천공항이 선제 방역조치를 바탕으로 안전한 서비스를 제공한 점을 인정받았다고 설명했다.

인천공항은 지난해 같은 평가에서 '최고 환승공항상'과 '최고 터미널상'(제2여객터미널)을 수상한 데 이어 2년 연속 2개 부문 수상 기록을 세웠다.

김경욱 인천국제공항공사 사장은 "인천공항이 2개 부문에서 최고상을 받아 매우 뜻깊게 생각한다"며 "빈틈없는 방역체계와 스마트 보안검색 시스템으로 여객 서비스 혁신을 위해 노력하며 포스트 코로나 대비 공항 경쟁력 강화에 최선을 다하겠다"고 말했다.

