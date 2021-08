'男 1300명 나체 영상 유포' 김영준, 첫 재판서 "일부 혐의, 상대 동의받은 것" 주장

[아시아경제 김대현 기자] 자신을 여성인척 속여 영상통화를 하고 남성 1300여명의 나체 영상을 녹화해 유포한 김영준(29)이 첫 재판에서 '일부 혐의는 피해자의 동의 하에 이뤄진 것'이라고 주장했다.

9일 김씨 측은 이날 오후 2시 서울중앙지법 형사합의29부(부장판사 김창형) 심리로 열린 자신의 아동·청소년성보호법상 음란물제작 및 배포 등 혐의 첫 재판에서 이같이 말했다.

앞서 김씨는 지난 2008년부터 올해 4월까지 아동·청소년을 포함한 남성 1300여명의 나체를 영상으로 녹화해 유포한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 그는 채팅앱에 자신이 여성인 것처럼 프로필 사진을 올린 뒤 접근해 온 남성들과 영상통화를 하고, 음란행위 등을 유도·녹화해 이를 텔레그램 등에서 유포 및 판매한 것으로 조사됐다.

또 아동·청소년 7명을 자신의 주거지나 모텔 등으로 유인해 유사 성행위를 시키고 촬영한 혐의도 있다. 뿐만 아니라 촬영한 영상을 총 60회에 걸쳐 문화상품권 총 1400여만원어치를 받고 판매한 혐의도 받는다.

이날 법정에서 김씨 측은 대부분의 혐의를 인정하면서도 '일부 혐의는 협박이 아닌 상대방의 동의 하에 이뤄졌다'고 주장했다.

재판부는 오는 30일 오후 2시 다시 공판을 열어 검찰이 신청한 증거에 대한 김씨 측 의견을 듣고, 증거조사를 진행할 예정이다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr