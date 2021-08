속보[아시아경제 김수환 기자] 중국의 7월 생산자물가지수(PPI)가 전년동기 대비 9% 상승했다고 9일 중국 국가통계국이 발표했다. 이는 전망치 8.8%를 상회한 수치다.

아울러 소비자물가지수(CPI)는 전년동기 대비 1% 올라 예상치 0.8%를 웃돌았다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr