제2회 왓챠 시리즈·영화 공모전 개최…총 상금 1억원

[아시아경제 조슬기나 기자] 온라인 동영상 서비스(OTT) 왓챠sms 지난해에 이어 올해도 ‘왓챠 시리즈·영화 공모전’을 진행한다고 9일 밝혔다. 총 상금 1억원 규모다.

공모전은 장르와 소재 모두 자유다. 총240분 이상의 시리즈물의 기획안 및 대본 또는 90분 이상의 장편 상업영화의 기획안 및 시나리오면 응모 가능하다. 신인작가, 기성작가에 관계없이 참여할 수 있다. 다만 개인당 한 편으로 응모 작품 수를 제한하고, 공동 집필은 불가능하다. 접수 기간은 오는 11월1일 0시부터 8일 17시까지다.

왓챠는 시리즈, 영화 두 부문에서 총 10편을 뽑아 대상은 2000만원, 우수상은 1000만원, 장려상은 500만원의 상금을 각각 수여한다. 수상작은 발표 이후 왓챠 오리지널 콘텐츠로 제작될 수 있다.

박태훈 왓챠 대표는 "왓챠가 더 많은 이들에게 ‘발견의 기쁨’을 줄 수 있는 것은 세상의 많은 작가들의 열정과 영감 덕분이라고 생각한다"며 "이번 공모전에 많은 지원 바란다”고 말했다.

한편, 지난해 제 1회 왓챠 시리즈 각본 공모전에는 600편 이상의 작품이 응모했다. 대상은 전설 작가의 ‘공단’이 선정됐다. 개성공단에서 일하던 북한 여인과 남한 여인이 서로 교감을 통해 성장하는 줄거리로, 현재 영화로 제작 중이다.

