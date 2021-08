잦아든 비…한국 vs 도미니카, 야구 동메달전 정상 시작

[아시아경제 김혜민 기자] 우천으로 중단 가능성이 제기된 한국과 도미니카공화국의 2020 도쿄올림픽 야구 동메달 결정전이 정상 진행된다.

한국 야구 대표팀은 7일 낮 12시 일본 가나가와현 요코하마 스타디움에서 도미니카공화국과 야구 동메달 결정전을 시작했다.

태풍 영향으로 이날 오전부터 비가 쏟아지자 경기 중단 가능성이 제기되기도 했지만, 시작 직전 빗줄기가 잦아들면서 도쿄올림픽 조직위원회와 세계야구소프트볼연맹(WBSC)은 경기를 예정대로 진행하기로 했다.

준결승에서 일본과 미국에 패한 한국 대표팀은 이날 동메달에 도전한다. 김경문 감독은 박해민(중견수)-허경민(3루수)-이정후(좌익수)-김현수(1루수)-박건우(우익수)-강백호(지명타자)-오지환(유격수)-양의지(포수)-김혜성(2루수)로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수는 김민우다.

한편 비가 계속 내려 5회 이전에 중단될 경우 서스펜디드가 선언되고, 내일 같은 장소에서 경기를 이어간다. 5회 이후까지 경기를 진행해 정식 경기가 성립되면 그대로 강우콜드를 적용한다.

