고흥군수 후보 여론조사 두고 뒷 말 무성

송귀근 현 군수와 가상대결에서 민주당 후보 순환하지 않고 고정시켜 논란

[고흥=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 최근 실시한 전남 고흥군수 후보 적합도 여론조사를 두고 뒷말이 무성하다.

지난 1일~2일 D사가 실시한 고흥군수 후보 여론조사에서 송귀근 현 군수와 5명의 더불어민주당 후보 간의 가상 맞대결을 묻는 질문의 후보가 순환되지 않고 특정 후보를 선두로 고정됐기 때문이다.

맞대결 순서는 소속 정당 국회의원 의석순 이라고 밝힌 뒤 “1번 민주당 후보, 2번 무소속 송귀근 현 고흥군수, 3번 지지하는 후보 없다, 4번 잘 모르겠다”는 질문으로 후보 순서는 공영민 전 제주발전연구원장, 김학영 전 고흥경찰서장, 박진권 현 전남도의원, 송영종 전 순천부시장, 장세선 전 고흥군의회의장 순으로 고정됐다.

지역정가에서는 이를 두고 아직 지지하고 있는 후보가 없는 일반 군민들은 5명의 후보를 끝까지 듣지 않고 질문 순서가 빠른 후보를 선택할 수 있다는 지적이다. 일부 후보들에게 불리할 수 있는, 테크닉을 부린 여론조사라는 주장이다.

이러한 주장에 대해 전남도 여론조사 관계자는 “맞대결 순서로 소속 정당 국회의원 의석 순으로 밝힌 만큼 현행법에는 문제가 없다”면서도 “이해가 되는 지적이다. 여론조사 심의에 참고하겠다”고 말했다.

한편, 더불어민주당 고흥지역위원장인 김승남 국회의원은 지난 6월 18일 임시 대의원대회에서 예비경선을 통해 군수 후보를 2명으로 압축하기로 한 후보들의 합의에 이어 여론조사를 금지 했다.

이에 따라 최근 연이어 실시한 고흥군수 후보 여론조사가 김승남 지역위원장의 여론조사 금지에 어긋나는 만큼 지역 위 차원에서 다뤄야 한다는 주장도 일각에서 제기되고 있어 김승남 의원의 대응이 주목되고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr