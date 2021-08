광주지역 하반기 수출 체감경기 '호전 전망'

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주지역 수출업체들의 하반기 체감경기가 전년도 실적 부진에 따른 기저효과로 '호전될 것'으로 나타났다.

광주상공회의소(회장 정창선)가 광주지역 117개 수출업체를 대상으로 '2021년 하반기 수출기업 경기전망'을 조사한 결과, 전년 동기 대비 체감경기가 '호전될 것'이라는 응답이 35.9%로 가장 높은 것으로 조사됐다.

이는 코로나19 팬데믹으로 수출실적이 크게 악화되었던 지난해에 비해 글로벌 경기 부진이 일부 개선됐으며, 주요국 중심의 백신 접종률 확대 및 소비·투자심리 개선과 함께 경기 회복 기대감이 커졌기 때문으로 분석된다.

그러나 수출전망이 '악화될 것'이라는 응답률 또한 31.6%로 높은 것으로 조사됐는데, 이는 코로나19에 따른 경기 부진 장기화와 더불어 국제 원자재가격 상승 및 수급 차질, 물류·운송비 증가 등에 따른 것으로 보인다.

상반기 실적은 전년 동기 대비 '수출액이 증가'했다는 응답이 37.6%로 가장 많았으며, 다음으로 '전년동기와 비슷(34.2%)', '수출액이 감소(28.2%)'했다는 응답이 뒤를 이었다.

'수출액이 증가했'다고 응답한 업체들은 평균적으로 수출액이 전년 동기 대비 24.9%가량 증가했다고 답했으며, '수출액이 감소했다'고 응답한 업체들은 평균 35.2% 줄었다고 답했다.

이를 업종별로 살펴보면, '화학·고무·플라스틱'과 '식품·농림수산' 업종은 전년동기대비 하반기 수출여건이 '호전될 것'으로, 'IT·전자'와 '생활용품' 업종은 '악화될 것'이라고 응답했으며, '자동차(부품)', '기계·금형', '철강·금속가공' 업종 등은 전년 동기와 비슷할 것으로 전망했다.

'화학·고무·플라스틱'은 중국 등 수출국의 수요물량이 증가하면서, '식품·농림수산'은 코로나19 백신 접종 확대 및 도쿄올림픽 개최 등으로 소비 진작이 기대되면서 수출전망을 긍정적으로 예상한 것으로 나타났다.

그러나 'IT·전자'는 EU 등 주 수출국의 확진자 증가 지속에 따른 소비 위축과 원자재가 증가 등으로, '생활용품'은 글로벌 경기 부진 장기화와 더불어 물류비 급증 등으로 하반기를 부정적으로 전망한 것으로 나타났다.

수출업체들을 대상으로 FTA 관세혜택을 위해 원산지증명서(C/O)를 활용하고 있는지에 대해 조사한 결과, 응답업체의 81.2%가 '원산지증명서 활용 및 활용 예정'이라고 답했으며 '활용중(74.4%)', '활용 예정(6.8%)', '원산지증명서 미활용'이라고 응답한 업체는 18.8%를 차지했다.

지역기업들의 FTA 활용률이 높아짐에 따라 FTA 원산지증명서 발급 건수 또한 증가하고 있는 추세인데, 최근 5년 간 광주상공회의소의 FTA 원산지증명서 발급 건수는 해마다 증가하였으며 올 상반기 실적 또한 전년동기대비 8.9% 증가했다.

FTA 원산지증명서 발급 경험이 없는 수출업체를 대상으로 그 이유에 대해 조사한 결과 68.2%가 '당사에 FTA 활용 혜택이 크지 않아서'라고 답했으며, 이외에도 주 수출국이 FTA 체결국이 아님(13.6%), FTA 활용을 위한 소명자료 작성 및 제출이 부담돼서(9.1%), FTA 활용 방법에 대해 잘 몰라서(4.5%) 등을 그 이유로 꼽았다.

하반기에 지역 수출기업에 가장 크게 영향을 미칠 것으로 예상하는 대내·외 리스크로는 '원재료 가격 상승'이 64.1%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이외에도 코로나19에 따른 영업활동 제한(51.3%), 물류비용 상승(44.4%), 인건비 상승(35.9%), 수출국의 경기 부진(31.6%), 환율 변동성 확대(17.9%) 등도 주요 리스크인 것으로 나타났다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr