[아시아경제 구은모 기자] 이혁주 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,600 전일대비 150 등락률 -1.02% 거래량 1,527,035 전일가 14,750 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LG유플러스, “디즈니와 긍정적 협상 중… 확정은 아직”[컨콜]LG유플러스, “하반기 ARPU, 신규 단말 출시로 개선될 것”LG유플러스, 2분기 영업익 2684억...전년비 12% 증가 close 최고재무책임자(CFO)는 6일 오후 진행된 2021년 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 하반기 삼성 ‘갤럭시 Z폴드3’ 등 새 플래그십 단말 출시에 따른 마케팅 비용 전망을 묻는 질문에 대해 “2년 전 5G 출범 당시 통신 3사의 과당경쟁으로 관련 비용 지출이 증가한 것이 아직도 영향을 미치고 있다”며 “하반기에는 새로운 플래그십 단말이 나오더라도 현재로서는 통신3사들이 수익 중심의 경영에 방점이 찍혀있는 만큼 지나치게 많은 비용이 사용되진 않을 것”이라고 답변했다.

