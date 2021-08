코스피 하락 지속.. 코스닥 상승 반전

[아시아경제 황준호 기자] 6일 코스피는 기관의 집중 매도세에 눌려 하락세를 나타내고 있다. 반면 코스닥은 상승 반전했다.

이날 오후 2시 현재 코스피는 0.32%(10.36) 내린 3265.77에 거래되고 있다. 1897억원 규모 순매수하고 있는 외국인에 이어 개인까지 1192억원의 순매수에 나섰다. 하지만 기관이 2971억원 규모 순매도에 나서면서 지수는 하락하고 있다. 전체 종목 중에서는 513개 종목이 하락하고 있다. 327개 종목만 상승하고 있으며 74개 종목은 보합을 기록 중이다.

시가총액 상위 종목들도 하락세를 면치 못하고 있다. 최근 주당 8만원을 넘어서면서 기대감이 커진 삼성전자는 이날 0.73% 내린 8만1500원에 거래되고 있다. 전날에 이른 내림세다. 삼성전자는 이달 2일부터 상승(1.02%)하기 시작해 3일 8만원(종가 8만1400원)대에 올라섰지만 지난 5일부터 내리막 길을 걷고 있다.

SK하이닉스도 전날에 이어 2거래일째 하락하고 있다. 전일 0.83% 내린데 이어, 이날 2.08%까지 낙폭을 확대하고 있다. 이날 실적을 발표한 카카오도 2.01% 내린 14만6000원에 거래되고 있다. 카카오는 올 2분기 매출액과 영업이익이 각각 42%, 66% 증가한 1조3522억원과 1626억 원을 기록했다고 밝혔다. 매출액은 시장 전망치에 부합했지만 영업이익은 못 미치는 수준으로 나타났다.

셀트리온은 이날 의약품 업종의 상승세에 힘입어 0.56% 오른 27만500원에 거래되고 있다. 이날 코스피 업종 중 가장 상승폭이 큰 업종은 의약품 업종으로 1.58% 상승세를 나타내고 있다. 이어 기계, 운수장비, 비금속광물, 전기가스 등이 상승세를 보이고 있다.

같은 시각 코스닥은 혼조세를 나타내고 있다. 이 시각 현재 전날보다 0.09% 내린 1058.56에 거래됐지만 2시 31분을 지나면서 0.04% 오른 1059.95로 상승 전환했다. 그간 코스닥 시장에서 기회를 찾았던 외인이 835억원 규모 순매도에 나섰고, 기관도 752억원 규모 순매도를 진행하고 있다. 이런 가운데 개인만이 1728억원 규모 순매수세를 나타냈다.

코스닥 시총 상위 종목 중에서는 의약품 업종의 상승세가 두드러지고 있다. 바이오시밀러(동등바이오의약품), 바이오베터(개량 바이오신약) 관련 연구 개발업체인 알테오젠은 이 시각 현재 10.42% 오른 9만100원에 거래되고 있다. 이어 셀트리온헬스케어가 0.26% 오른 11만6500원을, 셀트리온제약이 0.07% 뛴 14만6300원을 기록하고 있다.

신한금융투자 국내주식팀은 이날 증시에 대해 "코스피에는 미국의 양호한 경제 지표와 올해 2분기 실적 시즌 호조로 위험 자산 선호 심리 지속되고 있지만, 기관 매도세가 커지면서 하락 전환했다"

