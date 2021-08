NH농협카드, 홍윤화·김민기 부부와 함께하는 농산물 홍보 영상 공개

MZ세대 관심 유도

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드는 개그맨 홍윤화·김민기 부부와 함께 우리 농산물을 홍보한 '올바른 하나로식당' 영상을 유튜브에 공개했다고 6일 밝혔다.

이번 영상은 MZ세대에게 큰 인기를 얻고 있는 홍윤화·김민기 부부가 우리 농산물을 직접 구매하고 요리하는 모습을 유쾌하게 담고 있다. 20~30대 젊은층의 관심과 공감을 유도하면서 우리 농산물의 우수성을 알리겠다는 취지다.

또 농협 창립 60주년을 기념해 계열사인 하나로유통과 연계, 우리 농산물을 소개하고 여름철 보양식 삼계탕 식재료를 구입하면서 농협카드로 결제 시 받을 수 있는 혜택에 대해 풀어냈다.

NH농협카드 관계자는 "우리 농산물을 취급하는 하나로유통 소개를 통해 농산물 소비촉진을 지원하고 농업인들에게 힘이 될 수 있도록 영상을 제작했다"며 "MZ세대가 카드 사용을 통해 자연스럽게 사회공헌활동과 환경보호에 동참할 수 있도록 관련 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

