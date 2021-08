볼빅 콜라보레이션 "MZ세대 골퍼 취향저격"

볼빅이 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 취향 저격 신제품을 연달아 출시해 화제다.

전세계적으로 꾸준히 사랑받고 있는 디즈니&마블은 물론 국내 대표 주류회사 진로와 이종간 협업까지 펼치고 있다. 올해 디즈니&마블과의 콜라보레이션을 통해 골프공 13종과 레인지파인더 2종, 장갑 2종, 모자 16종, 아이언 커버 4종 등 무려 40종을 선보였다. "골프에 입문한 MZ세대에게 유쾌한 경험과 재미를 배가시키면서 멋진 스타일까지 뽐내기에 안성맞춤"이라는 자랑이다.

뉴트로 열풍에 힘입어 두꺼비 캐릭터로 제2의 전성기를 맞고 있는 하이트 진로와 선보인 두꺼비 콜라보레이션 골프공 또한 폭발적인 인기다. 귀여운 블루 두꺼비와 그의 여자친구 핑크 두꺼비의 깜찍한 이미지를 담은 비비드볼 4구와 볼마커 세트 구성이다. 라이브 쇼핑 커머스를 통해 한정 수량이 조기 완판됐다. 볼빅은 "이색적인 협업으로 골프업계에서 가장 돋보이는 트렌디한 제품을 선보이겠다"고 했다.