목포시, 코로나 확진자 3명 추가 발생

누적 191명…이동동선 및 접촉자 파악 등 심층 역학 조사 중



[목포=아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포에서 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자 연이어 3명이 추가로 발생해 방역 당국에 비상이 걸렸다.

목포시에 따르면 189번은 30대 남성, 190번은 20대 남성이며 191번은 60대 남성이다.

189번과 190번은 밀접접촉자로 분류돼 지난달 29일부터 자가격리 중이었다 지난 4일 자가격리 해제 전 진단검사에서 확진 양성 판정을 받았다.

191번은 지난 3일 증상이 발현돼 4일 진단검사 후 5일 확진 양성 판정을 받았다.

시는 거주지 및 방문 장소 등에 방역소독을 실시하고, 191번에 대해서는 이동동선 및 접촉자 파악 등 심층 역학조사를 진행 중이다.

189번과 190번은 강진 생활치료센터로, 191번은 나주 생활치료센터로 이송됐다.

이로써 목포시 누적 확진자는 5일 현재 191명이다.

목포=아시아경제 호남취재본부 정승현(koei34@asiae.co.kr)