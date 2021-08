[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 이규문 부산경찰청장이 5일 오후 코로나19 감염병전담병원인 부산의료원과 생활치료센터인 인재개발원을 찾아 현장상황을 점검하고 있다. 이 청장은 근무 중인 의료진과 현장 경찰관들도 격려했다.

부산지역에는 모두 5곳의 생활치료센터와 3곳의 임시 생활시설이 운영되고 있다. 부산경찰은 하루 80여명의 경찰관들이 코로나19 관련 시설에서 지원 근무 중이다.

