광주 서구, 긴급복지예산 69억8000만원 확보

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 어려움을 겪는 저소득 위기가정을 적극 발굴해 지원한 결과, 상반기에 올해 예산액 37억8000만원을 모두 집행함에 따라 긴급복지예산 32억원을 추가로 확보했다.

올해 서구의 긴급복지예산은 총 69억8000만원으로, 지난해 예산 42억원 대비 60%가 증액돼 소외계층 등에 더 많은 지원을 할 수 있게 됐다.

‘긴급복지’란 주소득자의 사망 또는 사고나 실직, 휴폐업 같은 갑작스러운 위기상황으로 생계유지가 곤란한 저소득 위기 가구에 생계비, 의료비, 주거비 등을 신속하게 지원해 위기상황에서 벗어날 수 있도록 돕는 제도다.

긴급복지 지원기준은 기준 중위소득 75% 이하, 재산기준 3억5000만원 이하, 금융재산 500만원 이하다.

지원금액은 4인 기준으로 생계비는 월 126만6900원으로 6개월간 지원하고, 의료비는 300만원 이내(1회 연장 가능)이다.

위기상황 발생시 누구든지 주소지 동 행정복지센터 또는 복지급여과, 보건복지콜센터에서 상담을 통해 신청할 수 있다.

서구 관계자는 “코로나19 장기화로 생계에 어려움을 겪고 있는 저소득 위기가구에 생계·의료비 등을 신속하게 지원해 재난 상황을 극복하고, 안정적인 생활을 유지하도록 더욱 노력하겠다”고 말했다.

