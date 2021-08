순천대, 신임 보직교수 임명으로 새도약에 나서

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교(총장 고영진)는 신임 보직교수 임명장 수여식을 지난 2일 개최하고, 대학 경쟁력 강화를 위한 새로운 도약에 나선다고 5일 밝혔다.

순천대학교는 학령인구 감소와 대학 교육 변화에 대응하기 위해 지난 7월 행정조직 개편을 통해 총장 직속 기구 등의 보직을 통합했고, 신입생 유치 전초기지인 학생처 소속의 입학본부를 입학처로 확대 개편해 그 역할을 강화했다.

또한, 지속적인 증가 추세의 외국인 유학생 학업 활동의 질을 높이고, 유학생 유치 활성화를 위해 국제교류교육원을 국제교류교육본부로 승격시켜 변화하는 환경에 대처하게 했다.

순천대 고영진 총장은 18명의 보직교수를 새로 임명하며 “새로운 도약을 위해 조직이 강화되고 전문화된 만큼 지역과 함께 미래를 개척하는 전남대표 국립대학으로서 선공후사의 자세로 역할을 다할 수 있도록 보직교수님들께서 성심을 다해 일해주시라”라고 당부했다.

신임 보직자는 △대학원장 강성호 △교무처장 강의성 △학생처장 심상덕 △기획처장 정용화 △입학처장 최수임 △교무부처장 백수희 △학생부처장 손영호 △기획부처장 정성훈 △입학부처장 이석환 △산학협력부단장 심현 △국제교류교육본부장 천지연 △도서관장 김훈 △정보전산원장 심춘보 △학생생활관장 장동식 △박물관장 공옥희 △공동실험실습관장 이상석 △교육혁신본부 교양교육원장 신홍임 △교육혁신본부 교수학습개발센터장 오광교

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr