강릉 롯데캐슬 시그니처…47대1 강원도 역대 최고 경쟁률

강원도 강릉시 교동 1018-1번지 일대에 들어서는 '강릉 롯데캐슬 시그니처' 아파트가 1순위 청약에서 강원도 역대 최고 경쟁률을 기록했다.

4일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 강릉 롯데캐슬 시그니처 아파트 1순위 청약 접수를 전날 받은 결과, 760가구(특별공급 제외) 모집에 3만5625명이 접수해 평균 46.88대 1의 경쟁률을 나타냈다.

주택형 별로는 전용면적 140㎡가 4가구에 330명이 몰리며 82.50대 1로 가장 인기가 좋았다. 전용면적 94㎡도 67.83대 1의 경쟁률을 기록하며 치열한 경쟁을 보였다. 이어 전용면적 △93㎡A 61.42대 1 △84㎡A 58.21대 1 △185㎡A 46.50대 1 등의 경쟁률을 보였다.

당첨자 발표는 10일이며, 정당 계약은 23일부터 27일까지 5일간 진행된다.

강릉 롯데캐슬 시그니처는 지하 3층 ~ 지상 최고 29층, 11개동, 전용면적 84~185㎡, 1305가구 규모로 모두 일반 분양된다. 전용면적 별로는 ▲84㎡ 1031가구 ▲93㎡ 33가구 ▲94㎡ 6가구 ▲114㎡ 222가구 ▲T-135㎡ 2가구 ▲T-136㎡ 2가구 ▲T-137㎡ 1가구 ▲P-140㎡ 4가구 ▲P-185㎡ 4가구로 구성돼 있다. 입주는 2024년 11월 예정이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr