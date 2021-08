[컨콜] SK이노 "정제마진 3분기 말부터 상당한 개선 예상"

[아시아경제 황윤주 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 240,500 전일대비 12,500 등락률 -4.94% 거래량 1,383,803 전일가 253,000 2021.08.04 11:24 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] SK이노 "포드 합작사 관련 추가 증설 가능성 높아"SK이노베이션 “SK종합화학 지분 매각, 결정된 바 없어”SK이노베이션, 2분기 영업이익 5065억원…흑자전환 close 은 2021년 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "정제마진은 3분기까지 점진적인 마진 개선이 예상되고, 3분기 말 또는 4분기초부터 상당한 개선이 이뤄질 것으로 보인다"고 4일 밝혔다.

이어 "올해 2분기는 석유 수요는 100만배럴 증가했고, 3분기는 300만배럴의 수요 증가가 예상된다"고 덧붙였다.

