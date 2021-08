[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 3일 아침 5시50분께 경북 포항시에 위치한 해병대 1사단에서 병사 1명이 4층 건물에서 떨어져 숨졌다.

3일 해병대 등에 따르면 숨진 A 일병은 부대 관계자에 의해 발견된 후 시내 종합병원으로 옮겨졌으나 끝내 사망했다.

해병대 1사단은 근무 동료 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

